Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Маколей Калкин выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в необычной тканевой маске для защиты от заражения. Публикацию он разместил 7 октября на своей странице в Twitter.

На маску нанесено изображение лица молодого Калкина из известной сцены фильма «Один дома». Многие пользователи сочли её «жуткой», а сам актёр написал, что он носит «содранную кожу» его более молодой версии.

«Не забывайте надевать маски, дети», — добавил актёр.

https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1313909529805946880

Ранее стало известно, что Маколей Калкин появится в 10 сезоне сериала «Американская история ужасов» Райана Мёрфи. Стоит отметить, что сейчас в производстве находится фильм-перезагрузка «Один Дома».

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