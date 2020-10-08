Нью-Йорк, США, , 22:38 — REGNUM В сеть выложили кадры продолжения сериала «Доктор Кто». Изображения были опубликованы 8 октября на портале Screen Rant.

Издание отмечает, что телеканал BBC показал два этих снимка во время своей секции на фестивале New York Comic Con. На одном фото запечатлён момент, когда Доктор Кто в испонении Джоди Уиттакер делает некие отметки на стенах. Многие поклонники шоу сделали предположение по поводу того, что главный герой сериала попал в заключение.

https://twitter.com/screenrant/status/1314270603327746048

Ранее СМИ сообщили, что создатели «Доктора Кто» возобновили съёмки 13 сезона шоу. Производство этого сериала, как и многих других, было поставлено «на паузу» из-за эпидемии коронавируса.

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