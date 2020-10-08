Лос-Анджелес, США, , 22:28 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч появится в образе Доктора Стрэнджа в третьем фильме Marvel про Человека-паука. Об этом 8 октября сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что актёр сначала снимется в этой картине, а уже затем он приступит к работе над кинокомиксом «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который будет снимать Сэм Рэйми.

Инсайдеры сообщили, что в «Человеке-пауке 3» Стрэндж выступит в качестве наставника Питера Паркера (Том Холланд), который остался без опекуна после смерти Тони Старка (Роберт Дауни-младший) в фильме «Мстители: Финал».

Ранее СМИ сообщили, что Marvel может вскоре возобновить производство третьей части «Человека-паука». Пока нет информации о сроках премьеры картины.

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