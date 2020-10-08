Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM Натали Портман подтвердила давнюю теорию фанатов комиксов Marvel о сюжете будущего фильма «Тор: любовь и гром». Интервью с ней было опубликовано 7 октября на портале Fatherly.

Актриса сообщила, что в основу картины лёг комикс «Могучий Тор», в котором Джейн Фостер борется с онкологическим заболеванием.

«Она проходит курс лечения рака», — сказала Портман, добавив, что одновременно с этим Джейн Фостер «подрабатывает» супергероем.

В октябре 2019 года режиссёр Тайка Вайтити намекнул, что в «Тор: любовь и гром» он может показать эту историю из комиксов. Тогда он сказал, что, по его мнению, это «действительно мощная часть», и что фактически в этих комиксах показаны «две битвы».

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