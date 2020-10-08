Нью-Йорк, США, , 20:38 — REGNUM Телеканал CBS в рамках панели на фестивале Comic-Con New York показал первую сцену третьего сезона «Звёздный путь: Дискавери». Об этом 8 октября сообщил портал Screen Rant.

Зрители получили возможность увидеть, что произойдет с Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин) после того, как она пройдёт через червоточину. Стоит отметить, что, к сожалению, пока CBS не позволяет пользователям YouTube из России посмотреть это видео.

Поклонники шоу «Звёздный путь: Дискавери» смогут увидеть первую серию продолжения 15 октября 2020 года. Над созданием этого сериала работают Брайан Фуллер и Алекс Куртцман.

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