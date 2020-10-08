Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Нобелевскую премию по литературе за 2020 года получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Премия была присуждена писательнице за «точный поэтический голос, который своей суровой красотой превращает индивидуальное в универсальное».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году нобелевскими лауреатами по физике за исследования черных дыр стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез. По химии стали ученые из Франции и США —Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна

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