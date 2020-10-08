Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума, который должен был пройти с 12 по 14 ноября 2020 года, было принято после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM 8 октября рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отметили в Минкультуры, Санкт-Петербургский международный культурный форум заслуженно приобрел статус авторитетной международной площадки для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики в том числе благодаря своему очному формату проведения.

«Перевод такого масштабного события в онлайн сделает невозможным эффективное общение и налаживание конструктивных международных связей», — пояснили в пресс-службе министерства.

Поэтому соответствующее письмо с предложениями было направлено в аппарат правительства РФ.

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