Самара, , 11:41 — REGNUM Старинные две отопительные печи и предметы, которые имеют отношение к отоплению жилых помещений, были обнаружены археологами в ходе исследований старинных сооружений в историческом центре Самары. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области «Наследие».

По сообщению пресс-службы ведомства, к археологам обратился председатель Аксаковского комитета региона Павла Коровина и попросил провести археологическую разведку сквера Аксаковых.

При проведении работ, археологи обнаружили две отопительные печки, а также предметы, которые относятся к отоплению усадьбы (вентиляционные решетки, вентилятор, а также разные заглушки). Помимо этого, было найдено десять старинных кирпичей, на которых были нанесены клейма. В том числе шесть кирпичей имели клейма «ЯЗКГ №7» (Яйвенский Завод Князя Голицына, Пермский край), а два — клейма завода И.А. Костина (Нижегородская губерния). Один кирпич был найден с частично сохранившимся клеймом. Специалисты предполагают, что это клеймо завода П.Н. Маштакова (г. Самара).

Отмечается, что при проведении работ была обнаружена «бронзовая ручка». Специалисты установили, что ручкой оказался позолоченный эфес от офицерской шашки образца 1881 г, на котором была нанесена надписи «за храбрость».Сообщается, что археологи продолжат работу на этой территории.

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