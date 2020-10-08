Нью-Йорк, США, , 02:27 — REGNUM Один из создателей сериала «Сверхъестественное» Эндрю Дабб рассказал, что он хотел привлечь актёра Джеффри Дина Моргана к съёмкам финала. Об этом 7 октября сообщил портал Screen Rant.

Продюсер пояснил: это не получилось сделать из-за начавшейся эпидемии коронавируса и ряда других причин. Он добавил, что кроме Моргана создатели шоу также хотели привлечь к съёмкам последних эпизодов Саманту Смит, которая ранее исполнила роль Мэри Винчестер — жены Джона Винчестера и матери Сэма и Дина Винчестеров.

Продолжение «Сверъестественного» телеканал The CW начнёт показывать 8 октября 2020 года. Последний эпизод выйдет в эфир 19 ноября 2020.

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