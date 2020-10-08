Нью-Йорк, США, , 02:16 — REGNUM Создатель «Люцифера» Джо Хендерсон сообщил, что команда проекта наконец закончила снимать пятый сезон сериала. Об этом 7 октября сообщил портал Screen Rant.

Он также сказал, что сразу же стартовали съёмки шестого сезона шоу, который, как ожидается, станет последним. Издание отметило, что, таким образом, пятый сезон «Люцифера» вошёл в стадию постпроизводства и его премьера должна состояться в первой половине 2021 года. Команде проекта не удалось закончить съёмки пятого сезона до начала эпидемии коронавируса.

В августе 2020 года создатели «Люцифера» выпустили саундтрек сериала с песнями, которыеТом Эллис исполнял в образе главного героя. В запси композиций также участвовали актриса Лоурен Герман и Лесли-Энн Брандт.

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