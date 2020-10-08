Лос-Анджелес, США, , 01:50 — REGNUM Создатели фильма «Мир Юрского периода: Доминион» вылождили в сеть новый кадр. Изображение было опубликовано 7 октября 2020 года на Twitter-странице режиссёра Колина Треворроу.

На фотографии поклонники серии картин могут видеть детёныша листрозавра, на которого надели маску. Стоит отметить, что фанаты ещё не видели этих существ ни в одном фильме франшизы. Режиссёр Колин Треворроу сообщил, что из-за ложноположительных тестов на коронавирус создатели картины вынуждены были сделать двухнедельный перерыв в её производстве.

https://twitter.com/colintrevorrow/status/1313900544772186112

Ранее стало известно, что кинокомпания Universal решила отложить премьеру фильма «Мир Юрского периода: Доминион» на год. Он выйдет на большие экраны 10 июня 2022 года.

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