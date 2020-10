Лос-Анджелес, США, , 23:36 — REGNUM Зимой 2020 года Warner Bros. выпустит 4K-версию кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит» режиссёра Питера Джексона. Об этом 7 октября сообщил портал We Got This Covered.

В декабре 2020 года кинокомпания выпустит в продажу пакет, в который войдут все шесть фильмов в формате 4K UHD. Кроме того, летом 2021 года Warner Bros. также выпустит набор 4K Ultimate Collectors 'Edition с театральной и режиссёрской версиями картин, и с дополнительным контентом.

Стоит отметить, что осенью 2021 года Питер Джексон хочет выпустить переработанные версии «Властелина колец» и «Хоббита». Режиссёр хочет обновить в них спецэффекты, чтобы фильмы соответствовали уровню сегодняшней техники.

