Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Сериал «Болотная тварь» по комиксам DC неожиданно получил популярность у зрителей телеканала The CW. Об этом 7 октября сообщил портал TV Line.

Во вторник вечером, 6 октября 2020 года, сериал обеспечил The CW самую большую аудиторию за последнее время. Предыдущие подобные показатели просмотров продемонстрировал 19 мая 2020 года первый эпизод сериала DC «Старгёрл». Отмечается также, что показы «Болотной твари» выдали лучший (по просмотрам) 90-минутный период эфира канала с 4 февраля 2020 года.

Напомним, премьера шоу «Болотная тварь» состоялась 31 мая 2019 года на потоковом сервисе DC Universe. Через неделю после выхода первого эпизода стало известно, что проект сериала решили закрыть из-за финансовых проблем.

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