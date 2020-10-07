Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM Новый трейлер будущего фильма «Главный герой» (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом набрал за первые сутки после публикации 55 млн просмотров на всех площадках. Об этом 7 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание обратило внимание, что ролику удалось обойти по этому показателю трейлеры таких фильмов, как «Первому игроку приготовиться» (44,5 млн просмотров) и «Человек-муравей и Оса» (50 млн). За первые 24 часа после публикации видео только в Instagram собрало 12 млн просмотров.

Сюжет «Главного героя» расскажет о мужчине по имени Гай (Рейнольдс), который вдруг понимает, что является персонажем видеоигры. Он, желая спасти свой мир, решает стать настоящим героем.

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