Лос-Анджелес, США, , 22:21 — REGNUM Будущий кинокомикс «Бэтмен» может не получить сиквел из-за ссоры режиссёра Мэтта Ривза и исполнителя главной роли Роберта Паттинсона. Об этом 7 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на YouTube-блогера Doomcock.

Doomcock сообщил, что его источники утверждают: в производстве «Бэтмена» сейчас царит хаос из-за того, что Роберт Паттинсон и Мэтт Ривз сильно поссорились. Блогер заявил, что история с заражением актёра коронавирусом являлась лишь прикрытием, а в действительности Ривз потребовал от Паттинсона потратить некоторое время на то, чтобы привести себя в должную физическую форму, поскольку, как заявлял сам актёр, летом 2020 года, находясь на карантине, он не тренировался.

Источники сообщили Doomcock: уровень напряжённости настолько высок, что вероятность выхода сиквела равна нулю: Ривз больше не хочет работать с Паттинсоном, режиссер решил для себя, что это будет их первое и последнее сотрудничество.

При этом Doomcock отметил: пока ему не удалось получить подтверждение этой информации от другого инсайдера, поэтому пока к ней стоит относиться критически.

Напомним, информация о том, что Роберт Паттинсон заразился коронавирусом появилась в сети 4 сентября 2020 года. Тогда СМИ сообщили, что актёра отправили на 14-дневный карантин.

