Париж, , 21:07 — REGNUM Согласно решению мэрии Парижа, около 36 независимых кинотеатров столицы получат единовременную субвенцию в 438 тысяч евро. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

Как заявили в мэрии, независимые кинотеатры, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации в ходе пандемии SARS-CoV-2, остаются «неотъемлемой частью жизни города». Каждое заведение получит около 40 тысяч евро, то есть примерно по 5 тысяч евро на зал.

Напомним, во Франции будет издан неопубликованный роман Симоны де Бовуар «Неразлучные», в котором писательница рассказывает о своей дружбе с Элизабет Лакуан в годы после Первой мировой войны.

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