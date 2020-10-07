Выкса, Нижегородская область, , 17:26 — REGNUM Охотничий домик Баташёвых в городе Выкса Нижегородской области предложили продать за один рубль. Объект культурного наследия сгорел 22 сентября 2020 года, его реставрация может обойтись в 10 миллионов рублей. Об этом сообщили нижегородские СМИ 7 октября.

«При восстановлении объекта инвестору необходимо будет учесть его особенности и следовать строго определенному порядку реконструкции, указанному в законодательстве. По предварительной оценке, стоимость выполнения работ по сохранению — научной консервации — уже превышает 10 миллионов рублей. Стоимость реставрации намного больше», — сказали в администрации города.

Здание охотничьего домика с 2018 года является объектом культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Его включили в программу приватизации и ищут покупателей.