Нью-Йорк, США, , 14:55 — REGNUM Netflix занимается созданием нового аниме-сериала о Годзилле. Об этом 6 октября сообщило издание Variety.

В аниме-сериале появятся новые персонажи, а сюжетно он не будет никак связан с предыдущими проектами о Годзилле. Премьера шоу запланирована на 2021 год.

Напомним, Годзилла — это огромный ящер-мутант из одноимённой серии фильмов. Первая картина с его участием вышла в прокат в 1954 году.

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