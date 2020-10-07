Москва, , 13:49 — REGNUM «Союзмультфильм» совместно со студией Yellow, Black and White (YBW) и телеканалами «Россия 1» и СТС снимет полнометражный фильм о приключениях Чебурашки. Об этом 7 октября сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что бюджет картины составит не менее 600 млн рублей, а её главного героя создадут при помощи компьютерной графики. Продюсеры ленты решились на этот шаг после успеха фильма «Последний богатырь» — по их мнению, ниша детского кино в России недооценена.

«Чебурашку» начнут снимать в 2021 году. Премьера ожидается в 2022 году.

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