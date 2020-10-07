Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Сюита из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» из-за ограничений, связанных с профилактикой пандемии коронавируса, будет показана в Тбилиси на открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Государственного театра оперы и балета Грузии.

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Посетить постановку зрители смогут с 15 по 18 октября. Она будет проходить во дворе театра с 20:00 по местному времени (19:00 мск) в течение часа. Количество зрителей будет ограничено в соответствии с требованиями минздрава. Постановщиком балета является прима-балерина Нино Ананиашвили.

«Нино Ананиашвили, балетная труппа и администрация театра прилагают все усилия, чтобы найти новые способы вновь сделать балетные спектакли частью жизни своих любимых зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что в связи ростом темпов распространения коронавируса в Грузии в стране запрещено проводить массовые мероприятия на улице, в которых участвует более 200 человек.

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