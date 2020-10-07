Новосибирск, , 05:27 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) сообщил, что строго соблюдает все необходимые санитарно-гигиенические требования. В учреждении введён особый режим дезинфекции.

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Напомним, ранее художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман сообщил, что коронавирусом заразился 21 сотрудник театра.

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«В театре введён особый режим дезинфекции помещений, все поверхности, которых касаются люди, регулярно обрабатываются. В вестибюле, зрительских фойе, туалетных комнатах и в театральных буфетах размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук», — пояснили в НОВАТе.

Уточняется, что сотрудники находятся на рабочих местах в масках и перчатках, проходят регулярный контроль температуры тела и тестирование на COVID-19.