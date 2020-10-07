Тегеран, , 08:40 — REGNUM Иранский короткометражный документальный фильм «Гелак» режиссера Сируса Каффаша получил приз за лучший документальный фильм на 13-м иранском кинофестивале в Сан-Франциско (США). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 октября.

Короткометражный документальный фильм «Гелак» режиссера Сируса Каффаша принял участие в 13-м ежегодном Сан-Францисском кинофестивале, который проходил 19 и 20 сентября. Документальный фильм сумел завоевать премию Сепанта на церемонии закрытия международного кинофестиваля.

Ранее фильм попал в финальную часть международного кинофестиваля в Пуне в Индии и получил награду за лучшую операторскую работу. «Гелак» повествует о девушках из Южного Ирана, которые не желают предавать свою родину ради собственных интересов. Документальный фильм отражает историю девушек как символ верности и преданности своей отчизне.

Иранский кинофестиваль (IFF), первый независимый иранский кинофестиваль за пределами Ирана, начатый в 2008 году, является ежегодным мероприятием, демонстрирующим независимые художественные короткометражные фильмы.