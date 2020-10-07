Тегеран, , 09:08 — REGNUM 6 октября исполнительный директор Национальной библиотеки Ирана по архивным делам заявил, что в здании хранится около 900 000 документов по вопросам администрации Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хамед Ираншахи отметил, что упомянутые документы включают в себя отчеты о местных районах Тегерана и межведомственную переписку. Он подчеркнул, что первичные карты столицы были подготовлены военными формированиями армии и не имели научной основы.

Ираншахи заявил: «Первые карты, которые были совместимы с реалиями Тегерана, были связаны с династией Каджар». По его словам, одна из старейших карт была составлена русским туристом Ильей Березиным в 1848 году.

Ираншахи также подчеркнул, что еще одна карта Тегерана была составлена Августом Карлом Кржижем под руководством Аликоли Мирзы Каджара.