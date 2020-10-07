Токио, , 02:18 — REGNUM Хронометраж полнометражного фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» составит 57 минут. Об этом 6 октября сообщил портал Comicbook.

Стало также известно, что в Японии картине присвоили возрастной рейтинг. Посмотреть её смогут зрители в возрасте 12 лет и старше. Издание отметило, что, таким образом, в США «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» получит, скорее всего, рейтинг PG-13 (картина не рекомендуется к просмотру детям до 13 лет).

Премьера фильма в Японии запланирована на 16 октября 2020 года. Он представляет собой аниме-адаптацию арки «Бесконечный поезд» манги Коёхару Готогэ. 2 октября 2020 года студия Ufotable опубликовала новый тизер-трейлер картины.

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