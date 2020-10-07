Лос-Анджелес, США, , 02:10 — REGNUM Гленн Клоуз выложила в сеть фотографии самодельного костюма Стервеллы Де Виль, который она планирует надеть на Хэллоуин. Публикацию актриса разместила 6 октября на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что использовала покрашенную в красный цвет палочку для еды в качестве «мундштука» Стервеллы, парик купила в онлайн-магазине, красные перчатки с длинными «ногтями» сделала сама, а «леопардовый шарф» из «ушей щенков далматинцев» купила в местной лавке, торгующей товарами для хэллоуина.

Актриса добавила, что она не смогла найти достаточно «белую» пудру и в результате использовала детскую присыпку, однако результат ей не очень понравился.

https://www.instagram.com/p/CF_IE97AGxC/

Напомним, Гленн Клоуз исполнила роль Стервеллы Де Виль в фильме «101 далматинец» режиссёра Стивена Херека. Картина вышла на большие экраны 27 ноября 1996 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы имена актёров, которые снимутся в перезагрузке «Обители зла»