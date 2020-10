Лос-Анджелес, США, , 01:41 — REGNUM Warner Bros. подумывает отказаться от театральной премьеры кинокомикса «Чудо-женщина 1984» и провести её в цифровом формате. Об этом 6 октября сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на инсайдера.

Источник утверждает, что кинокомпания, проанализировав текущую ситуацию с кинотеатрами, пришла к выводу, что ничего другого не остаётся, кроме как провести премьеру фильма в сети.

Издание отмечает, что инсайдер, который передал ему сведения, является надежным и проверенным. Портал We Got This Covered в свою очередь отметил, что даже если источник является надежным, то пока он лишь один и других подтверждений этой информации нет.

Стоит отметить, что ранее Warner Bros. перенесла премьеры шести блокбастеров. При этом кинокомпания оставила дату релиза «Чудо-женщины 1984» неизменной. В сентябре 2020 года генеральный директор Warner Bros.Энн Сарнофф сказала, что «Чудо-женщина 1984» является одним из тех фильмов, которые заслуживают премьерного показа на большом экране.

