Санта-Моника, США, , 00:52 — REGNUM На 65 году ушел из жизни легендарный гитарист Эдди Ван Хален. Об этом 6 октября сообщил портал TMZ.

Музыкант скончался в больнице, расположенной в городе Санта-Моника (штат Калифорния, США). Причиной его смерти стал рак горла, с этой болезнью Ван Хален боролся много лет, она была выявлена после того, как в 2000 году ему удалось вылечить рак языка.

По имеющейся информации, в 2019 году он попал в больницу из-за этого заболевания, а недавно прошёл курс химиотерапии. На протяжении всего периода лечения Ван Хален продолжал давать концерты и репетировать.

«Мое сердце разбито, и я не думаю, что когда-нибудь полностью оправлюсь от этой потери. Я так сильно тебя люблю, папа», — написал на странице в соцсетия сын покойного музыканта Вольфганг Ван Хален.

Эдди Ван Хален родился 26 января 1955 года в городе Неймеген (Нидерланды). Его отец — Ян Ван Хален был профессиональным музыкантом, играл на саксофоне и кларнете, он дал сыну имя в честь Людвига вана Бетховена. Ван Хален в 1972 году основал рок-группу Van Halen, журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов в истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада