Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM Стали известны имена актёров, которые будут участвовать в проекте перезагрузки кинофраншизы «Обитель зла» по популярной видеоигре Resident Evil. Об этом 6 октября на сообщил портал Deadline.

Роль Клэр Редфилд досталась Кайе Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джилл Валентайн — Ханне Джон-Кеймен («Киллджойс», «Первому игроку приготовиться»).

Криса Редфилда сыграет Робби Амелл («Простушка», «Код 8»), Альберта Вескера — Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Леона Скотта Кеннеди — Эван Джогиа («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), а ученого Уильяма Биркина — Нил МакДонаф («Первый мститель», «Широко шагая»).

https://www.instagram.com/p/CGAkK0xnSXz/

Первая информация о проекте полнометражного фильма-перезагрузки «Обитель зла» появилась в августе 2019 года. Его производством занимается студия Constantin Film, в качестве режиссёра выступит Йоханнес Робертс («Синяя бездна»). Сюжет новой картины по Resident Evil расскажет о «роковой ночи в Раккун-Сити» 1998 года.

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