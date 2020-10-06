Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Потоковый сервис Netflix снимет музыкальный фильм «Алиса в стране чудес», главную роль в котором исполнит Сабрина Карпентер. Об этом 6 октября сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, действие картины развернётся в наше время, местом действия станет музыкальный фестиваль «Страна чудес». Пока не известно, какие актёры составят Карпентер компанию на съёмочной площадке.

Зрители знают Сабрину Карпентер по роли Полы в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», а также по роли Майи Харт в ситкоме «Истории Райли» (Girl Meets World). Она также участвовала в реализации таких проектов фильмов и сериалов, как «Закон Майло Мёрфи», «Чужая ненависть» и «Оранжевый — хит сезона».

Читайте ранее в этом сюжете: Дэниэл Крейг объяснил причины переноса премьеры «Не время умирать»