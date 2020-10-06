Лондон, , 21:42 — REGNUM Дэниэл Крейг прокомментировал решение кинокомпании MGM почти на полгода отложить премьеру фильма «Не время умирать». Об этом 6 октября сообщил портал Comicbook.

«Эта штука больше, чем все мы», — заявил Крейг. Актёр добавил, что создатели картины хотят реализовать её глобальный релиз, отметив, что сейчас для этого «неподходящее время». «Так что 2 апреля будет нашей датой», — сказал шестой по счёту исполнитель роли Джеймса Бонда.

Напомним, изначально MGM хотела выпустить в кинотеатры 25-й фильм бондианы 19 ноября 2020 года. 2 октября 2020 стало известно, что продюсеры решили отложить релиз на 2 апреля 2021.

Читайте ранее в этом сюжете: MGM вновь отложила премьеру фильма «Не время умирать»

Читайте развитие сюжета: Netflix снимет мюзикл «Алиса в стране чудес» со звездой «Историй Райли»