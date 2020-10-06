Токио, , 21:17 — REGNUM Продолжение манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры выйдет в журнале Young Animal 23 октября 2020 года. Об этом 6 октября сообщил на своей странице пользователь Twitter Manga Mogura.

Он опубликовал новую обложку манги и написал, что в этот день выйдет издание с 362 главой «Берсерка». Издание Comicbook отметило, что, таким образом, манга получит продолжение, которое направит произведение Миуры к долгожданному финалу.

https://twitter.com/MangaMogura/status/1313400532652892160

Напомним, первую главу «Берсерка» Кэнтаро Миура опубликовал ещё в 1989 году. Манга, выполненная в стилистике тёмного фэнтези, рассказывает о приключениях наёмника по имени Гатс и его друзей.

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