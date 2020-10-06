Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Специальный выпуск анимационного сериала «Южный Парк» о коронавирусе стал самым популярным эпизодом шоу за последние семь лет. Об этом 6 октября сообщает портал Shazoo.

Новый эпизод привлёк около 2,3 миллиона зрителей на канале Comedy Central. В специальном выпуске «Южного Парка» высмеивается реакция правительства и жителей США на пандемию коронавируса.

Напомним, «Южный Парк» — это популярный комедийный сериал, созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Первый эпизод шоу вышел в эфир в 1997 году.

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