Лондон, , 17:16 — REGNUM По мотивам британского детского мультсериала «Томас и его друзья» (или «Паровозик Томас») снимут полнометражный фильм. Об этом 6 октября сообщает «Мир Фантастики».

Известно, что картина будет частично состоять из реальных съёмок, а частично из анимации. Режиссёром проекта выступит Марк Фостер («Война миров Z», «Квант Милосердия»).

Напомним, мультсериал о паровозике Томасе впервые вышел в эфир в 1984 году. Шоу основано на серии детских книг The Railway Series.

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