Лос-Анджелес, США, , 16:31 — REGNUM Аналитики считают, что студии Warner Bros. стоит выпустить фильм «Довод» Кристофера Нолана в онлайн-кинотеатрах как можно скорее. Об этом 6 октября сообщает портал Business Insider.

По мнению аналитиков, из-за не слишком больших сборов «Довода» в США студии стоит скорее приступить к онлайн-прокату. Эта тактика будет особенно актуальна в связи с закрытием крупной киносети Cineworld Group из-за пандемии коронавируса.

Напомним, «Довод» — это новый научно-фантастический боевик Кристофера Нолана. Изначально студия Warner Bros. планировала держать его в прокате как можно дольше из-за малой конкуренции на фоне пандемии коронавируса.

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