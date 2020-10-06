Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM Warner Bros. отложила премьеру пяти ожидаемых блокбастеров и перенесла дату релиза «Матрицы 4». Об этом 6 октября сообщил портал Screen Rant.

Кинокомпания отложила дату релиза «Дюны» Дени Вильнева, с 17 декабря 2020 года на 1 октября 2021, таким образом, фильм выйдет на большие экраны на восемь с половиной месяцев позже. При этом премьера «Матрица 4» Ланы Вачовски состоится раньше, не 1 апреля 2022 года, как было запланировано ранее, а 22 декабря 2021.

Кроме того, Warner Bros. отложила премьеры четырёх фильмов DC: «Бэтмен», «Флэш», «Чёрный адам» и «Шазам 2». Согласно новому графику, кинокомикс про Тёмного Рыцаря выйдет 4 марта 2022 года, «Флэш» — 4 ноября 2022, сиквел «Шазама» — 2 июня 2023. Что касается «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном, то студия пока вообще иключила его из премьерного календаря.

Ранее СМИ сообщили, что Warner Bros. перенесла дату премьеры «Чудо женщины 1984» на 25 декабря 2020 года. Пока кинокомпания не изменила своего решения по поводу этого кинокомикса

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