Москва, 6 октября 2020, 12:04 — REGNUM В дизайнерском бизнес-центре Neo Geo в Москве проходит выставка «Новая реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владелица галереи InGallery коллекционер и меценат Инга Легасова и директор галереи Nikolskaya Gallery Ирина Никольская
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости выставки Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
Анна Канфер у своей работы на выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владимир Вишневский читает Коронавирши на выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция расположена в музее POP-UP MUSEUM. До 1 декабря гости смогут увидеть работы современных российских художников, посвящённые периоду карантина. Картинный фонд выставки сформирован двумя художественными галереями InGallery и Nikolskaya Gallery. Всего на экспозиции представлены работы более 40 художников, среди которых можно увидеть произведения Сергея Базилева, одного из основоположников гиперреализма в СССР; Андрея Бильжо, академика Академии графического дизайна, почетного члена Российской Академии художеств; Ольги Соколовой, члена Творческого Союза художников России, члена Союза художников народного искусства, действительного члена Академии народного искусства и Международной академии творчества и др.

Новая Москва — работа Сергея Базилева
Новая Москва — работа Сергея Базилева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мария Буртова — Весна 2020 Метро
Мария Буртова — Весна 2020 Метро
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Виталия Бу — Когда твоя любовь на карантине
Работа Виталия Бу — Когда твоя любовь на карантине
Василий Иванов © ИА REGNUM

Представленные авторами произведения заставляют задуматься над проблемами любви, свободы, одиночества, общения с родными и близкими, ставшими столь актуальными для всех нас в условиях «новой реальности» пандемии, расставившей свои акценты, создавшей беспрецедентные условия существования. Возможность художественного переосмысления и иного взгляда на окружающую нас действительность — вот лейтмотивы открывшейся «Новой реальности».

Дезинфекция — работа Сергея Дорохова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дышать нельзя умирать — работа Ольги Соколовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Жизнь гаражанина на изоляции в деревне — работа Анны Канфер
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иван Дубяга — Ребус
Василий Иванов © ИА REGNUM
Коронавирши Владимира Вишневского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мария Буртова — Весна 2020 Метро
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке Новая Реальность
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новая Москва — работа Сергея Базилева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Виталия Барабанова — Social Distancing
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Виталия Бу — Когда твоя любовь на карантине
Василий Иванов © ИА REGNUM
Максим Татаринцев — без названия
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мария Буртова — Весна 2020 Метро
Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, режим самоизоляции в Москве продлился с апреля по июнь 2020 года. В указанный период была приостановлена работа предприятий, развлекательных и культурных учреждений. Свою деятельность приостановили крупнейшие научные и производственные центры страны. Наряду с этим началась интенсивная цифровизация политической, экономической и социальной жизни общества.

Андрей Бильжо — Самоизоляция 2
Василий Иванов © ИА REGNUM
Главврач и луна — работа Марии Пак
Василий Иванов © ИА REGNUM
Россия на карантине — работа Кати Шварц
Василий Иванов © ИА REGNUM