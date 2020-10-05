Москва, , 19:59 — REGNUM Режиссер телевизионных фильмов и спектаклей Майя Маркова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщили 5 октября вСоюзе кинематографистов России.

«На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны», — говорится в сообщении.

Майя Маркова окончила в 1949 году актерский факультет ВГИКа. С 1950 года работала на Центральном телевидении, сначала — ассистентом главной редакции программ для детей, а затем — режиссёром главной редакции литературных программ. Автор телевизионных фильмов «Голубая чашка» (1964), «Вечно живые» (1976), «Средство Макропулоса» (1978), «Спешите делать добро» (1982) и многих других.