Токио, , 15:50 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер аниме-сериала SSSS.Dynazenon. Его опубликовали 5 октября на официальном YouTube-канале компании Pony Canyon.

SSSS.Dynazenon — это спин-офф аниме SSSS. Gridman, которое вышло на экраны в 2018 году. Дата премьеры пока не сообщается.

Напомним, SSSS. Gridman — это аниме-адаптация сериала Gridman the Hyper Agent. Его главным героями являются японские школьники, сражающиеся с огромными монстрами.

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