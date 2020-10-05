Каир, , 15:44 — REGNUM В сети появился трейлер египетского хоррор-сериала Paranormal («Паранормальное»). Его опубликовали 5 октября на YouTube-канале Netflix.

Главным героем шоу станет египетский профессор гематологии Рефаат Исмаил и его коллега Мэгги. Столкнувшись со сверхъестественным, они решают исследовать различные паранормальные явления.

Премьера «Паранормального» ожидается 5 ноября 2020 года. В этот день на Netflix выйдут все эпизоды сериала.

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