Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону за 62 млн рублей продан особняк с вековой историей, известный как доходный дом Сариевых. Начальная цена аварийного здания, нуждающегося в реконструкции, составляла 5 рублей.

Победителем аукциона по продаже большей части помещений пятиэтажного здания на улице Большой Садовой стало ООО «Деловой центр «Фабрика», пишет издание «Город N». Продажа ранее предполагала реконструкцию здания в срок до мая 2024 года. Принять участие в работах должны и другие собственники помещений. В случае невыполнения обязательств собственник, купивший особняк, заплатит 100% от суммы сделки.

Напомним, что здание находится в аварийном состоянии не первый год. Власти регулярно обещали восстановить его прежний облик. Особняк построен в стиле позднего модерна по проекту архитектора Андрея Нидермейера в 1914 году.

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