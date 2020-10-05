Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Бывшую домовую церковь Николая Чудотворца восстановят на территории Дома радио на Итальянской улице в Петербурге. Это намерение подтвердил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время встречи с дирижером Теодором Курентзисом, чей оркестр арендует здание.

«Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. Это наша история, история Петербурга», — сказал Беглов. Он подчеркнул, что Дом радио вскоре должен стать «полноценным культурным объектом» и «творческой резиденцией в историческом месте».

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Санкт-Петербурга выступили против переезда Курентзиса в Дом Радио

Сейчас в здании идет ремонт. Курентзис лично попросил Беглова восстановить церковь, которая сейчас используется как склад музыкальных инструментов. По замыслу дирижера, там мог бы выступать хор, в том числе планируется исполнение духовной музыки в аутентичной атмосфере.

Беглов сообщил, что не будет забыт и ленинградский период работы Дома радио, где в блокаду без перерыва вели радиовещание и откуда выходила в эфир Ольга Берггольц.

Читайте также: «Пятый канал»: Блокадная часть Дома Радио в Петербурге останется на месте

Напомним, год назад политики и деятели культуры, комментируя судьбу Дома Радио при переезде в Петербург Теодора Курентзиса, заявляли об абсолютном запустении исторической части здания. Оно было построено в начале ХХ века, с 1930-х оттуда вещало ленинградское радио.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный обещал сохранить нотный архив Дома радио в Петербурге