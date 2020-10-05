Саратов, , 13:48 — REGNUM В Саратове театр юного зрителя имени Ю. П. Киселёва отменил спектакли. Все запланированные в октябре показы спектаклей отменяются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Соответствующую информацию ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

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Приобретенные билеты подлежат возврату в той форме (наличный или безналичный расчет), в которой они приобретались, в течение 10 рабочих дней. Билеты, купленные онлайн на сайте театра, можно вернуть, обратившись в кассу культурного учреждения с распечатанным билетом или отправив его на электронную почту, а также заполнить и подписать заявление по установленной форме.

Уточняется, что заявление на возврат билетов необходимо подать не позднее 10 рабочих дней со дня даты запланированного показа спектакля.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 5 октября коронавирус подтвержден у 16 140 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 135 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 128 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 10 849 человек, за сутки — 72 пациента. Всего скончались 112 саратовцев.

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