Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Театр балета Бориса Эйфмана, спустя почти девять месяцев после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса, объявил о начале нового сезона. 9 ноября на сцене Александринского театра петербургские зрители смогут увидеть «Эффект Пигмалиона», а весной следующего года — сразу две премьеры. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе театра.

Театр Эйфмана объявил даты своих спектаклей и проанонсировал две премьеры. Пресс-служба театра Эйфмана. Фото: Евгений Матвеев.

Напомним, постановка «Эффект Пигмалиона» в 2019 году была выдвинута на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» в четырех номинациях.

В последний раз артисты театра выходили на сцену при зрителях в середине марта в Таллине. С началом пандемии балетная труппа вместе с режиссером перешли в онлайн и репетиции новых постановок: «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (рабочее название, — прим. Ред.) и новой версии «Чайка».

"Премьера спектакля, посвященного великому французскому комедиографу, пройдет 2 и 3 февраля 2021 года, — пояснили в пресс-службе театра. — Выпуск «Чайки» будет приурочен к 75-летию хореографа, отмечаемому в июле следующего года».