Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Первый студийный альбом южнокорейской группы SuperM «Super One» занял вторую строчку музыкального чарта Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей еженедельного американского журнала.

Напомним, что в октябре 2019 года группа возглавила данный чарт и стала первым азиатским музыкальным исполнителем, занявшим первое место в чарте.

Читайте также: Южнокорейская группа SuperM попала в топ Billboard 200 — СМИ

Отметим, что составе группы семь певцов: Тэмин (Shinee), Бэкхён и Кай (Exo), Тэён и Марк (NCT127), Лукас и Тен (WAVY). Продюсером группы выступает глава звукозаписывающей компании SM Intertainment Ли Су Ман.

Данный музыкальный проект осуществляется совместно с филиалом Universal Music Group музыкальным лейблом CMG.