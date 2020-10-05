Москва, , 11:10 — REGNUM Международная литературная премия «Буламаргъ» с нового сезона начнёт вручать награды литераторам, пишущим на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

«Уважаемые друзья! Совет Литературной премии «Буламаргъ» в рамках юбилейного пятого сезона 2020 года, в целях дальнейшего взаимодействия в сфере культуры между Южной Осетией и Россией, ознакомления с богатством историко-культурного наследия двух народов и их популяризацию ввел новую номинацию для авторов, пишущих на русском языке», — говорится в сообщении.

Согласно условиям, в конкурсе может поучаствовать гражданин любой страны в возрасте от 14 до 41 года. Произведения на соискание премии принимаются до 30 декабря 2020 года.

В русской номинации выдвигаются произведения, написанные на русском языке, а также авторские переводы произведений, первоначально написанные на других языках. Это могут быть романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары.

Максимальный объем романа или повести не ограничен, минимальный объём сборника повестей и/или рассказов — два авторских листа. За победу будет вручаться 60 000 рублей.