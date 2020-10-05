Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM В новом выпуске комикса Dark Nights: Death Metal появился необычный гибрид из Бэтмена и Зелёного фонаря. Об этом 4 октября сообщил портал ComicBook.

По сюжету комикса, героям противостоит «малыш Бэтмен» и его Корпус радужных Бэтменов — пародия на Корпус Зелёных фонарей. В конце сражения персонаж погибает во взрыве.

Напомним, Dark Nights: Death Metal — это серия комиксов DC, в которой появляются версии знакомых супергероев из тёмной мультивселенной. Эта серия публикуется с 16 июня 2020 года.

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