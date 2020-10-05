Нью-Йорк, США, , 10:38 — REGNUM Джеймс Ганн рассказал, почему в фильмах «Стражи Галактики» Звёздный Лорд не использует свои знаменитые пистолеты из комиксов. Об этом 4 октября сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1312846775233830912

По словам режиссёра, зрители готовы воспринимать совсем небольшое количество научно-фантастического контента за время двухчасового фильма. Таким образом, информация о пистолетах Звёздного Лорда лишь «перегрузила» бы картину, сделав её более странной и непонятной.

Напомним, в комиксах «Стражи Галактики» Звёздный Лорд сражается при помощи специальных стихийных пистолетов. Они могут выпускать огненные, водяные, воздушные и земляные снаряды.

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