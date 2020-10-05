Лондон, , 10:23 — REGNUM Британский певец Гарри Стайлс опроверг слухи о том, что он сыграет Джеймса Бонда в новых фильмах франшизы. Об этом 5 октября сообщает портал ComicBook.

По словам Стайлса, ему не предлагали роль Джеймса Бонда. Однако певец с большим удовольствием сыграл бы этого персонажа в кино, назвав эту работу «мечтой».

Напомним, Гарри Стайлс стал известен благодаря музыкальной карьере в качестве участника группы One Direction. В 2017 году он также снялся в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

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