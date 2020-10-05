Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM Согласно сообщению на сайте Гильдии сценаристов США, съёмки третьего сезона «Ведьмака» могут начаться уже в 2020 году. Об этом 4 октября сообщил портал PCGamer.

В портфолио шоураннера проекта Лорен Хиссрич теперь указан и третий сезон «Ведьмака». Согласно информации на сайте, съёмки новых эпизодов пройдут в 2020 и 2021 году.

Напомним, официальной информации о продлении сериала «Ведьмак» на третий сезон от Netlfix пока не поступало. Сейчас съёмочная группа готовится к выпуску второго сезона в 2021 году.

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