Москва, , 22:41 — REGNUM Кайл Маклахлен сказал, что он готов работать с режиссёрами из России. Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления на фестивале Comic Con Russia Online.

Кайл Маклахлен Georges Biard

Когда ему задали вопрос сотрудничестве с российскими кинематографистами, актёр сказал, что он плохо запоминает имена и названия картин, однако отметил, что сейчас он не занят и готов принять предложения.

«Если есть те, кто хотят, чтобы я сказал пару фраз на русском, я могу их выучить или рассказать что-нибудь на английском», — сказал Маклахлен.

Актёр заявил, что он благодарен российским поклонникам за поддержку. Маклахлен признался, что у него не всегда получается переводить их коментарии в соцсетях, но он всё равно пытается это делать.

Напомним, Кайл Маклахлен наиболее известен благодаря роли агента Дэйла Купера в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Он также снялся в фильме режиссёра «Дюна», который вышел на экраны в 1984 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллу Йовович ждёт сюрприз: новую «Обитель зла» будут снимать в Петербурге